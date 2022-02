Kamer steunt mogelijke wapenleveranties aan Oekraïne

Een meerderheid in de Tweede Kamer kan zich vinden in het voornemen van het kabinet om ‘defensieve’ wapens te leveren aan Oekraïne met het oog op de Russische dreiging. Maar wel vragen partijen zich af wat Nederland nog kan leveren. De eigen krijgsmacht kampt met tekorten.

De machtspolitiek van de Russische president Vladimir Poetin moet in elk geval niet worden beloond, vinden bijna alle partijen. Ook moeten Europese landen eenheid tonen en moeten ze zich niet tegen elkaar laten uitspelen door Moskou. Europa is pas een “effectief blok” als er eenheid is, aldus Corinne Ellemeet (GroenLinks).

“Rusland is de agressor”, zei Kati Piri (PvdA) in het debat over de situatie in Oekraïne. Volgens Ruben Brekelmans (VVD) moeten we ons voorbereiden “op het ergste”. Tunahan Kuzu van Denk riep op tot een “fermere” opstelling tegen Rusland, dat bijna 130.000 militairen heeft samengetrokken bij de grens met Oekraïne.

De Kamer wil weten wat Defensie kan leveren. Het kan niet veel zijn gezien de huidige staat van het leger, denkt Kees van der Staaij (SGP). Agnes Mulder (CDA) vraagt zich ook af of het wel een realistische optie is. Als we geen wapens kunnen leveren, moeten we kijken naar financiële steun, verklaarde Brekelmans.

Zorgen zijn er in de Kamer ook over het sanctiepakket tegen Rusland. Daar zijn de EU-lidstaten het nog niet over eens. Als sancties nodig mochten zijn moeten de oligarchen die Poetin steunen hard getroffen worden, vindt de Kamer. Ook Russische bedrijven die hier op papier gevestigd zijn, moeten dan worden aangepakt.

De PVV en Forum voor Democratie zijn de enige partijen die ook tegen sancties zijn als Rusland het buurland binnenvalt. Volgens Raymond de Roon (PVV) moet Rusland “comfort” worden geboden en moet er een einde komen aan de poging om Oekraïne te “verwestersen”.

Een aantal partijen ziet niets in wapenleveranties. SP en Partij voor de Dieren vinden wapenhulp “olie op het vuur”. Alles op alles moet volgens hen worden gedaan om de zaak te de-escaleren. Ook de Groep Van Haga en JA21 zien hier niets in. Wel steunen ze hulp aan Kiev om cyberaanvallen af te slaan.

Eerder deze week waren premier Mark Rutte en minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) nog in Kiev voor overleg met president Volodimir Zelenski. Daar bood het kabinet hulp aan tegen cyberaanvallen. Over wapens waar Oekraïne om heeft gevraagd kon Rutte nog niets zeggen. Een “heel gevoelige kwestie”, noemde hij het toen.