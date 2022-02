OM eist geldboete voor grafietregens vanaf terrein Tata

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag bij de rechtbank in Amsterdam een geldboete van 135.000 euro geëist tegen het bedrijf Harsco voor het veroorzaken van zogenoemde grafietregens vanaf het terrein van Tata Steel. De stofwolken zorgden voor veel onrust onder omwonenden.

Een deel van de geldboete, namelijk 35.000 euro, zou volgens het OM voorwaardelijk opgelegd moeten worden.

Harsco verwerkt een restproduct genaamd slak van Tata Steel op het terrein van de staalfabriek. Bij het verwerken zijn explosies ontstaan, waardoor er stofwolken in de lucht kwamen. Volgens het OM heeft het bedrijf in 2018, 2019 en 2020 overtredingen begaan door deze explosies niet te voorkomen. Ook is een incident met een steekvlam niet gemeld.

Zorgen van omwonenden over de stofwolken werden bevestigd door onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hierin werd beschreven dat er hoeveelheden lood, mangaan en vanadium in de stofwolken zaten, waar vooral jonge kinderen niet aan blootgesteld moeten worden.

Hiernaast werden omwonenden geconfronteerd met stofoverlast, geuroverlast en geluidsoverlast. “Het spreekwoord ‘een goede buur is beter dan een verre vriend’ gaat al een tijdje niet meer op”, zei de officier van justitie. Uiteindelijk is in mei 2020 een grote hal in gebruik genomen waarin de verwerking plaatsvindt, om zo overlast te voorkomen.

De staalproductie in het gebied ligt al langer onder vuur. Tegen Tata Steel zelf lopen diverse juridische procedures. Woensdag werd ook bekend dat het OM een strafrechtelijk onderzoek start naar de uitstoot van gevaarlijke stoffen door Tata Steel en Harsco. Honderden omwonenden hadden aangifte gedaan voor het veroorzaken van gezondheidsschade.