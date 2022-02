Oud-minister Knapen terug in Eerste Kamer voor CDA

CDA’er Ben Knapen keert volgende week terug in de Eerste Kamer. Hij verliet die in september vorig jaar omdat hij als minister van Buitenlandse Zaken toetrad tot het demissionaire kabinet-Rutte III. Jonathan Soeharno volgde hem op, maar heeft zijn functie als senator inmiddels neergelegd.

Knapen nam het ministerschap over na het aftreden van Sigrid Kaag. Zij stapte op wegens de chaotische evacuatie uit Kabul van Nederlanders en Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt, na de machtsovername door de Taliban. Inmiddels heeft Knapen het stokje doorgegeven aan zijn partijgenoot Wopke Hoekstra.

In het eerste kabinet-Rutte was Knapen al eens staatssecretaris van Europese Zaken. In 2015 werd hij lid van de Eerste Kamer. Hij was daar van 2019 tot aan zijn vertrek vorig jaar voorzitter van de CDA-fractie.