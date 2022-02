Reclames met vleesvervangers verdringen die met vlees niet

Supermarkten stuntten het afgelopen jaar vaker met vleesvervangers dan ooit, namelijk 5380 keer, maar tegelijk steeg het aantal goedkope aanbiedingen met echt vlees ook tot de recordhoogte van 17.833. Dat zegt dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier na het inzien van de folders van 2021.

“Vleesvervangers worden dus niet ingezet om vleesaanbiedingen te vervangen. Ze komen bovenop de vleesaanbiedingen. Daar schieten de dieren niets mee op”, aldus de teleurgestelde club. Wakker Dier houdt al jaren het aantal vleesaanbiedingen van supermarkten bij in de speciale ‘foldermonitor ‘.

Het aantal reclames met goedkoper vlees steeg in 2021 met bijna 1300 aanbiedingen. Alleen bij Albert Heijn en Dirk daalde het aantal vleesaanbiedingen, constateert Wakker Dier. Albert Heijn stunt ook het vaakst met vleesvervangers, telden de dierenvrienden. “Van de bijna 1700 extra aanbiedingen voor vleesvervangers kwam 43 procent van de marktleider.”

Doordat het aantal aanbiedingen met vleesvervangers wel harder steeg dan het aantal aanbiedingen met vlees, nam het aandeel vleesvervangers aan het reclamefront wel toe. Maar hoewel de aandacht voor vleesvervangers overal groeit, zijn er dus nog steeds ruim drie keer meer vleesproducten als aanbieding in de folders te vinden.

Zo geven de supers in de ogen van Wakker Dier het verkeerde signaal af aan hun klanten “want het is juist in ieders belang om minder vlees te eten.”