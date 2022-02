A12 bij Bunnik deels dicht door ongeluk met vrachtwagen

Door een ongeluk met een vrachtwagen is de A12 bij Bunnik kortte tijd in beide richtingen afgesloten geweest. Die afsluiting hield verband met het vermoeden dat de vrachtwagen gevaarlijke stoffen vervoerde, maar dat volgens Veiligheidsregio Utrecht niet het geval. De ANWB meldt dat de tankwagen dierlijk vet bevat.

Inmiddels is één rijstrook in de richting van Arnhem weer open. De rijbaan richting Den Haag is weer volledig open, aldus de veiligheidsregio.

De vrachtwagen ligt op zijn kant. De chauffeur raakte lichtgewond en is nagekeken door ambulancepersoneel. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.

Verkeer wordt omgeleid over de A2, A15 en A50, aldus de ANWB. Dit zorgt voor oponthoud op de weg. Rijkswaterstaat raadt mensen aan indien mogelijk een andere route te kiezen.