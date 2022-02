Recordaantal kandidatenlijsten voor verkiezingen in Utrecht

Voor zover bekend deden er in Utrecht nooit eerder zoveel partijen mee aan lokale verkiezingen als dit jaar. Het centraal stembureau in de stad stelde vrijdag twintig kandidatenlijsten vast. “Dat is een record, in ieder geval zover we het kunnen naslaan”, aldus een woordvoerder van de gemeente. Er is keuze uit 450 kandidaten.

Naast twaalf partijen die nu al in de gemeenteraad zitten, doen acht nieuwe partijen aan de verkiezingen mee, waaronder VOLT, BIJ1 en Forum voor Democratie. Ook de lijst Belang van Nederland (BVNL), van Tweede Kamerlid Wybren van Haga, is vastgesteld, net als de lijst Socialisten Utrecht van oud SP-lijsttrekker Floris Boudens. Hij werd vorig jaar geroyeerd door de SP omdat hij ook lid was van de socialistische jongerenorganisatie ROOD.

De Piratenpartij kan opnieuw een poging wagen na in 2018 geen zetels te hebben gehaald, net als bekende Utrechter Marcello van de Wal, die met een blanco lijst meedoet. Met zo’n lijst, zonder geregistreerde naam, krijgt een kandidaat alleen een nummer toegekend.

Een andere aangemelde blanco lijst, die van waxinelichthoudergooier Erwin Lensink, werd afgewezen omdat er niet genoeg ondersteuningsverklaringen binnen waren gekomen. Lensink gooide in 2010 een glazen waxinelichthouder naar de Gouden Koets tijdens Prinsjesdag in Den Haag. Hij kreeg daarvoor vijf maanden gevangenisstraf.

Overigens doen er voor de PvdA twee bekende lijstduwers mee: muzikant Aafke Romeijn staat op plaats 40, en historicus en tv-persoonlijkheid Maarten van Rossem staat daaronder, op plek 41.

Aan de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart, waarbij ook op de twee voorgaande dagen al kan worden gestemd, doen 334 van de 345 gemeenten mee. In elf gemeenten wordt dus nu niet gestemd. In acht daarvan zijn vanwege herindelingen in de afgelopen jaren al raadsverkiezingen geweest, en in drie gemeenten volgt de stembusgang vanwege een fusie op een later moment.

De centrale stembureaus in de deelnemende gemeenten kijken vrijdag of de kandidatenlijsten geldig zijn, of de voorgestelde kandidaten op die lijst kunnen blijven staan en welk nummer elke lijst krijgt. Wie het er niet mee eens is, kan bezwaar maken bij de Raad van State. Die doet uiterlijk 14 februari uitspraak, waarna de kandidatenlijsten onherroepelijk zijn vastgesteld.