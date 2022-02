Van Ranst kraakt kritiek op invoering CO2-melders in de klas

De Belgische viroloog Marc van Ranst noemt het “heel goed” dat schoolklassen in Nederland nu allemaal een eigen CO2-melder krijgen. Onderwijsclubs zijn kritisch omdat de melders volgens de clubs het ventilatieprobleem op de scholen niet oplost.

Van Ranst is het daar niet mee eens: “Mensen onderschatten de kracht van simpele dingen. Door gewoon de ramen en deuren open te zetten zodra die meter te hoog uitslaat, kun je besmettingen tegengaan.” Alle klassen in het basis- en voortgezet onderwijs krijgen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een CO2-melder.

Goede ventilatie kan volgens de viroloog samengaan met luchtzuivering. “Zo’n filter maakt het virus onschadelijk.” Met hoogleraar Bert Blocken van de TU Eindhoven werkt Van Ranst aan een proef in Nederland, waarin gekeken wordt naar de combinatie van ventilatie en luchtzuivering. “Maar alleen al tocht creëren om de waarde van zo’n CO2-meter naar beneden te krijgen, kan ook al veel helpen.”

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) liet in januari weten zich druk te maken over de ventilatie in schoolgebouwen. “Op die scholen zitten kinderen letterlijk in de kou, want daar moeten de ramen en deuren de hele tijd openstaan”, aldus de AVS.

In België zijn de CO2-melders op veel plekken verplicht. In alle horeca, musea en culturele zalen hangt er een, vertelt Van Ranst. “In zo’n theaterzaal is die meter vaak voor iedereen zichtbaar, zodat iedereen kan zien wanneer deze te hoog uitslaat.” In de Belgische horeca wordt regelmatig de deur opengezet voor nieuwe lucht.

Van Ranst draagt zelf sinds mei 2020 een CO2-melder bij zich, waarop hij kan zien hoe de luchtkwaliteit is op bepaalde plekken. “Daardoor weet ik dat de oudere bussen gevaarlijker zijn dan de nieuwe, of dat sommige supermarkten oké zijn en andere niet”, aldus de viroloog.

“In België benadruk ik al sinds de lente van 2020 het belang van ventilatie”, vertelt Van Ranst. “Dat idee van ventileren leeft nu veel meer in België. Bij jullie in Nederland heeft Maurice de Hond dat ook wel benadrukt, maar hij riep er natuurlijk veel onzin omheen, waardoor niemand luisterde.” Via verschillende werkgroepen en de politiek heeft Van Ranst de nadruk op ventileren gelegd. “Die politieke actie was ook heel belangrijk. We willen dit na de pandemie ook gaan inzetten, dan helpt het misschien tegen de griep.”