Studenten naar Amsterdam voor meer compensatiegeld leenstelsel

Studenten komen zaterdag naar het Museumplein in Amsterdam om een hogere compensatie te eisen voor hen die onder het zogenoemde leenstelsel studeerden. Het nieuwe kabinet trekt geld uit voor die studenten, maar in de ogen van de demonstranten wel veel te weinig.

Het leenstelsel werd van kracht in 2015. Voor die tijd kregen studenten een basisbeurs, maandelijks een paar honderd euro die in de meeste gevallen niet hoefde te worden terugbetaald. Die basisbeurs komt vanaf 2023 weer terug. De generatie studenten die in de tussenliggende jaren geen gift ontving, wordt volgens de plannen van het kabinet gecompenseerd voor het extra geld dat ze hebben moeten lenen.

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en FNV Young & United rekenen voor dat de 1 miljard euro die het kabinet daarvoor uittrekt, neerkomt op een vergoeding van 1000 tot 2000 euro extra per persoon. Dat vinden de bonden veel te weinig. “Onze generatie mag niet de dupe worden van een mislukt bezuinigingsexperiment van het kabinet.”