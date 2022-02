IOC: twee keer gesproken met NOS over incident met verslaggever

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft volgens woordvoerder Mark Adams zaterdag twee keer gesproken met de NOS over het incident een dag eerder met correspondent Sjoerd den Daas. Hij werd vrijdag tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Beijing live in de uitzending van het NOS Journaal uit beeld getrokken door een Chinese beveiliger.

Adams zei zaterdagochtend op de dagelijkse persbriefing in Beijing dat het IOC contact had gehad met de NOS over het incident. Volgens de Nederlandse omroep klopte dat echter niet. “Noch de NOS-directie, noch de hoofdredacties Nieuws en Sport, noch de leiding van onze olympische ploeg in Peking, noch onze correspondent zelf heeft iemand van het IOC over het incident gesproken”, aldus een woordvoerder van de NOS.

Adams, hoofd van de communicatieafdeling van het IOC, kreeg daar zondag weer vragen over. “We hebben zaterdagavond twee keer met de NOS gesproken”, zei hij. “En voor vanmiddag staat nog een meeting op het programma, geloof ik. Daarmee is deze zaak wel afgehandeld denk ik.” Adams noemde het wegtrekken van Den Daas “een ongelukkig incident”, veroorzaakt door “een overijverige persoon”.