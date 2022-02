Petitie tegen coronapas krijgt in 3 dagen 500.000 handtekeningen

De petitie van oud-CDA-staatssecretaris Mona Keijzer voor onmiddellijke afschaffing van het coronatoegangsbewijs (CTB) heeft in drie dagen tijd meer dan 500.000 handtekeningen gekregen. De oproep aan het kabinet-Rutte ging vrijdag in de lucht. Zondagavond rond 21.30 uur ging de teller van Petities.nl over de half miljoen heen. Het was dit weekeinde soms zo druk dat de webpagina geregeld vastliep.

De petitie verwijst naar een manifest onder het motto Onverdeeld Open. Daarin pleit een brede coalitie van prominenten voor het heropenen van de samenleving zonder coronapas. “Nu duidelijk wordt dat ook dit coronavirus endemisch zal worden, mogen coronatoegangsbewijzen geen plaats krijgen in de ‘gereedschapskist’ van een vrije democratie. Wij roepen de regering en het parlement op om het coronatoegangsbewijs per direct af te schaffen”, zeggen ze.

Onder de opstellers van het manifest zijn ex-politici, medici, juristen, ondernemers en wetenschappers, onder wie oud-Kamerleden Joël Voordewind (ChristenUnie), Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) en Michel Rog (CDA). Ook hoogleraar Jan Rotmans, cabaretier Guido Weijers en de regisseurs Dick Maas en Martin Koolhoven staan onder de oproep.

Mona Keijzer was staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Ze werd vorig jaar op staande voet ontslagen nadat ze zich in De Telegraaf tegen de invoering van de coronapas had gekeerd.