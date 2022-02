Solidariteitsdemonstratie met bezetters Sterrebos

Uit het hele land komen zondag mensen naar het Sterrebos naast VDL Nedcar om steun te betuigen aan de bezetters van het bos. Actievoerders kamperen in bomen in een poging de kap van het bos fysiek tegen te houden. VDL wil om uitbreiding van autofabriek Nedcar mogelijk te maken het bos kappen.

De bezetters zeggen te willen blijven tot in elk geval 23 februari, de uiterste datum waarop de Raad van State een uitspraak doet in een beroepszaak tegen de kap. De demonstratie zondag is bedoeld om de actievoerders een hart onder de riem te steken. Volgens actiegroep Red het Sterrebos komen de demonstranten met pendelbussen uit de regio en zijn er ook bussen voor mensen uit de Randstad georganiseerd.

“In tijden van klimaatontwrichting en biodiversiteitsverlies is de kap van het Sterrebos een absurd project”, aldus Red het Sterrebos. De actiegroep vindt dat bos en banen prima samengaan en Nedcar elders kan uitbreiden.