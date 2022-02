Amnesty: scholen in actie tegen seksueel overschrijdend gedrag

Scholen komen volgende week maandag op Valentijnsdag in actie tegen seksueel overschrijdend gedrag. Amnesty International gaat dan op basisscholen, middelbare scholen en mbo’s het gesprek aan over wederzijdse instemming bij seks.

“Amnesty grijpt de dag van de liefde aan om dit belangrijke onderwerp bespreekbaar te maken in de klas en om er een nieuw lespakket over te introduceren. Want zoals de commotie rondom The Voice of Holland laat zien, is het hoog tijd voor een maatschappelijke verandering”, stelt de mensenrechtenorganisatie. Docenten kunnen de lessen zelf geven, maar scholen kunnen ook gebruikmaken van speciaal getrainde gastdocenten.

Op basisscholen krijgen kinderen les over wat wederzijdse instemming is, hoe je grenzen aangeeft en die van een ander respecteert. Voor middelbare scholen is er een nieuw lespakket met verdiepingslessen over seksueel overschrijdend gedrag.

De actie is onderdeel van de publiekscampagne van Amnesty: Let’s Talk About YES. Hiermee wil de organisatie ervoor zorgen dat seks, gebaseerd op gelijkwaardigheid, vrijwilligheid en instemming, de norm is. “Met de campagne willen wij met name onder jongeren de dialoog over consent op gang brengen. Daarnaast dringen we aan op snelle implementatie van de nieuwe verkrachtingswet. Een wet die seks zonder wederzijdse instemming verkrachting noemt en als zodanig strafbaar stelt.”