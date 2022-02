Grote achterstand in cijfers vertroebelt zicht op corona-epidemie

Het aantal nieuwe coronagevallen blijft hoger dan het ooit geweest is. Maar hoe hoog precies, is een raadsel. Nog altijd zijn er meer positieve tests dan de computersystemen kunnen verwerken. De achterstand wordt met de dag groter, en daarmee ook het verschil tussen de cijfers en de werkelijkheid.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dinsdag met zijn wekelijkse overzicht van het aantal positieve tests. Dat gebeurt voor de 84e keer, in de 103e week van de coronacrisis in Nederland. In de afgelopen zeven dagen zijn waarschijnlijk ongeveer een half miljoen bevestigde besmettingen doorgegeven. Maar in diezelfde periode zijn vermoedelijk meer dan 100.000 nieuwe gevallen nog niet geregistreerd. De achterstand steeg in een week tijd van minder dan 100.000 naar ongeveer 200.000.

Het RIVM meldt dinsdag ook het aantal ziekenhuisopnames in de afgelopen week. Vorige week waren in zeven dagen tijd 1056 mensen opgenomen in een ziekenhuis met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Van hen kwamen 78 op een intensive care terecht. Die aantallen lijken opnieuw toe te nemen. In diezelfde zeven dagen had het RIVM bericht gekregen dat 66 mensen aan de gevolgen van de coronabesmetting waren overleden, en dat aantal blijft vermoedelijk ongeveer gelijk.

Later op de dag meldt het RIVM ook de stand van de boostercampagne tegen het coronavirus. Het tempo van die vaccinaties nam de afgelopen weken snel af. Honderdduizenden mensen die na de eerste ronde al wel volledig gevaccineerd waren, maar nog geen boosterprik hebben gekregen, kunnen vanaf dinsdag hun vaccinatiebewijs in de CoronaCheck-app kwijtraken. Die QR-code is dan niet geldig meer. Het is niet duidelijk hoeveel mensen hierdoor alsnog hebben besloten de oppepprik te laten zetten.