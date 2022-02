Herdenking met uitleg bombardement Nijmegen 1944

Het bombardement van Nijmegen op 22 februari 1944 is heel lang niet officieel herdacht, terwijl er meer dan achthonderd doden vielen, duizenden mensen gewond raakten en de historische binnenstad compleet werd verwoest. Pas sinds de jaren negentig van de vorige eeuw wordt er aandacht besteed aan de slachtoffers, onder wie tientallen kinderen van een kleuterschool. Historicus Joost Rosendaal van de Radboud Universiteit in Nijmegen gaat op 22 februari tijdens een lezing in op de achtergrond van dit oorspronkelijk “vergeten” bombardement.

Het bombardement op Nijmegen is heel lang gebagatelliseerd als “een vergissing van de geallieerden”, aldus Rosendaal. Volgens hem hebben de Amerikaanse piloten echter een “flater” begaan, ze moesten hun bommenlading kwijt en berekenden de doelen verkeerd. Ook Arnhem, Enschede en Deventer werden geraakt, maar minder hevig dan Nijmegen.

De herdenking van het bombardement heeft op dinsdag 22 februari opnieuw zonder publiek plaats vanwege de coronamaatregelen. Burgemeester Hubert Bruls legt een krans. Om 13.28 uur luiden alle klokken in Nijmegen. Rosendaal houdt zijn lezing ‘Vergissen, vergeten of verwerken’ dinsdagavond in het Infocentrum WOII in Nijmegen.