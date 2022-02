Jagers willen met vogelgriep besmette wilde dieren opruimen

De Jagersvereniging wil helpen bij het opsporen en opruimen van door vogelgriep overleden wilde dieren. De ruim 27.000 aangesloten jagers willen dan wel dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit LNV voor beschermende kleding, mondkapjes en handschoenen zorgt. Ook sluit de vereniging zich aan bij het pleidooi van de Dierenbescherming dat er een protocol moet komen voor het vervoer en opslaan van zieke of dode dieren.

Volgens directeur Willem Schimmelpenninck van de Jagersvereniging zijn jagers “jaarrond de gratis oren en ogen in het hele Nederlandse buitengebied.” Jagers zien volgens hem vaak als eerste dat er iets aan de hand is met dieren in een bepaald gebied. Vogelgriep treft vooral vogels, maar er zijn ook al aan vogelgriep overleden vossen en andere dieren gevonden.

Het is belangrijk dat besmette en dode dieren zo snel mogelijk worden opgeruimd om het aantal besmettingen in de hand te houden. Ook honden en katten kunnen besmet raken. De Tweede Kamer praat donderdag met minister Henk Staghouwer van LNV.