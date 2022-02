37 Nederlanders nog in race om astronaut te worden

Twintig mannen en zeventien vrouwen uit Nederland maken nog kans om astronaut te worden. Ze zijn door de eerste selectieronde van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA gekomen.

Bijna duizend Nederlanders hadden zich aangemeld. Van hen is dus bijna 3,8 procent door. Alleen in Litouwen zijn naar verhouding nog meer mensen afgevallen. In Denemarken hebben naar verhouding de meeste kandidaten de eerste schifting overleefd; 14,5 procent is nog in de race.

In totaal zijn 1361 Europeanen nog in beeld. Het zijn 831 mannen en 530 vrouwen. De ESA heeft donderdag de cijfers per land bekendgemaakt. Frankrijk heeft de meeste ijzers in het vuur, namelijk 404 kandidaat-astronauten. Daarna volgen Duitsland (194), het Verenigd Koninkrijk (166) en Italië (159). Hongarije en Roemenië zijn de enige landen waar meer vrouwen dan mannen kans maken om aangenomen te worden.

De ESA wil in oktober de namen van de nieuwe astronauten onthullen. Zij gaan naar het internationale ruimtestation ISS, en misschien ooit naar een nieuw ruimtestation rond de maan.

Bij de vorige selectieronde, in 2008, waren er in totaal 8413 aanmeldingen. Onder hen waren meer dan 200 Nederlanders. Zes mensen kwamen door de selectie en werden aangenomen: een Italiaan en een Italiaanse, een Duitser, een Brit, een Fransman en een Deen. Die zijn in de afgelopen jaren allemaal naar het internationale ruimtestation ISS gegaan. Bij de ronde daarvoor, in 1998, werd de Nederlander André Kuipers aangenomen.

De ESA zoekt ook astronauten met een lichte lichamelijke handicap. Het gaat bijvoorbeeld om mensen bij wie het ene been aanzienlijk korter is dan het andere been, mensen die een onderbeen missen en om mensen die korter dan 1,30 meter zijn. Zij kunnen ‘parastronaut’ worden. Uit die groep kwamen 257 aanmeldingen, onder wie 13 Nederlanders. Van de 257 zijn nog 27 in de race. Het is niet bekend of onder hen ook Nederlanders zijn.

Tot nu toe zijn vier geboren Nederlanders in de ruimte geweest. Lodewijk van den Berg uit het Zeeuws-Vlaamse Sluiskil was begin 1985 de eerste. Hij maakte zijn ruimtevlucht nadat hij was genaturaliseerd tot Amerikaan. Wubbo Ockels was eind 1985 de eerste Nederlandse burger in een baan rond de aarde. Van den Berg en Ockels vlogen beiden in de spaceshuttle Challenger. André Kuipers is de meest ervaren Nederlandse astronaut. Hij ging in april 2004 anderhalve week naar het ruimtestation ISS. Daar verbleef hij ook van december 2011 tot juli 2012. De toen 18-jarige Oliver Daemen uit Oisterwijk kwam vorig jaar net buiten de dampkring, als toerist in een commerciële vlucht.