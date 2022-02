Gehandicapten minder vaak gedoucht door corona-uitval

Gehandicapten kunnen in sommige zorginstellingen niet meer elke dag douchen. In plaats daarvan gaan ze om de dag onder de douche. Het is een van de manieren waarop de instellingen omgaan met het uitvallen van medewerkers door het hoge aantal coronagevallen.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft gesproken met de sector en die signalen donderdag naar buiten gebracht. Sommige instellingen houden de dagbesteding van de bewoners voorlopig op de woongroep, de mensen gaan er niet meer voor op stap.

Ook de geestelijke gezondheidszorg (ggz) heeft veel last van personeelsuitval. In en rond de grote steden zit tot 15 procent van de medewerkers ziek thuis, daarbuiten ongeveer 10 procent. Bovendien zitten sommige medewerkers in quarantaine omdat een huisgenoot of gezinslid besmet is. Als zij worden meegerekend, loopt de uitval op tot soms meer dan 20 procent. De situatie is “zorgelijk, het scheert langs de grens van wat kan”, aldus de inspectie.

Ook op andere plekken zijn grote problemen. Zo is er “ernstige vertraging” bij de reparatie van bijvoorbeeld rolstoelen. Thuiswonende ouderen kunnen minder doen als hun rolstoel het niet doet. Bovendien voelt deze groep zich tijdens de laatste lockdown eenzamer dan in het begin van de pandemie. Er zijn minder activiteiten, en als die er wel zijn blijven mensen weg omdat ze bang zijn besmet te raken.