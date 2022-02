Oeuvre Bas Kosters gaat land door in De Grote Kunstshow

Het oeuvre van modeontwerper en kunstenaar Bas Kosters is binnenkort te zien in het theater. De opvallende creaties zijn onderwerp van De Grote Kunstshow, die vanaf 12 maart door het land toert. Lucas De Man presenteert de show, waarin hij werk van Kosters – zoals mode, wandkleden, tekeningen en poppen – aan het publiek presenteert.

Bas Kosters (1977) staat bekend om zijn eigenzinnige beeldtaal. Zijn fascinaties als (gender)identiteit, schoonheidsidealen, overconsumptie, engagement, menselijkheid, kwetsbaarheid, anarchisme en erotiek komen terug in de theatershow. Na afloop kunnen bezoekers zijn werk van dichtbij bekijken.

Met De Grote Kunstshow werd in 2013 voor het eerst beeldende kunst en vormgeving in het theater gebracht. Inmiddels is het een terugkerend format en waren er de afgelopen jaren onder meer voorstellingen met collecties uit het Gemeentemuseum Den Haag en het Frans Hals Museum in Haarlem.

De Grote Kunstshow met Bas Kosters gaat in première in Internationaal Theater Amsterdam en reist daarna door naar Arnhem, Utrecht, Eindhoven en Den Haag.