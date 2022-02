Kabinet steunt 10 jaar later toch Europese vrouwenrichtlijn

Tien jaar nadat het voorstel voor het eerst is gedaan, blokkeert Nederland niet meer het plan van de Europese Commissie om meer vrouwen op de hoogste bestuursniveaus te krijgen. Minister van Sociale Zaken Karien van Gennip vindt het “bijzondere besluit” zelfs een borrel waard, maar voorlopig heeft het nog geen effect op de Nederlandse regels.

Sinds begin dit jaar kent Nederland een ‘ingroeiquotum’. Raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven moeten voor een derde uit vrouwen bestaan. Is dat niet het geval en komt er een stoel vrij in de raad, dan móét deze gevuld worden door een vrouw. Een benoeming van een man wordt dan ‘nietig’ verklaard. Omdat Nederland (sinds kort) eigen wetgeving kent, kan het gebruik maken van de uitzonderingsclausule van de Europese richtlijn. Daardoor verandert die richtlijn in feite niets aan het Nederlandse beleid.

Mogelijk kan dat op langere termijn wel nog veranderen. Maar of, hoe en wanneer dat gaat gebeuren, kan Van Gennip nog niet zeggen. Het besluit van het kabinet lijkt dus vooral een symbolische. De bewindsvrouw noemt het alsnog “belangrijk dat we als kabinet laten zien dat we hiervoor staan”. Jarenlang vond Nederland het een aangelegenheid voor lidstaten zelf. Maar Rutte IV “staat pal voor de bescherming en de bevordering van de Europese waarden als gendergelijkheid”, schrijft het kabinet in een persbericht.

De Nederlandse steun volgt niet alleen op eigen regels over vrouwen aan de top, ook de positie van de nieuwe Duitse regering speelt mee. Zij is progressiever, en zou voorstander zijn van het plan, dat door voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie recent weer op de agenda is gezet. Steun van die landen zou het voorstel aan een meerderheid kunnen helpen.