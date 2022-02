RIVM: ministerie mag ’tekstsuggesties’ doen voor OMT-advies

Het ministerie van Volksgezondheid mag “tekstsuggesties” doen voor het advies over de aanpak van de coronacrisis dat is opgesteld door het Outbreak Management Team (OMT). De wijzigingen worden niet rondgestuurd aan de individuele leden van het OMT. Dat bevestigt een woordvoerder van het RIVM na berichtgeving hierover van Nieuwsuur.

Nadat het OMT is samengekomen om te praten over de coronamaatregelen, stuurt de club van deskundigen een concept van het uit te brengen advies aan het ministerie. Het advies wordt besproken in het zogenoemde bestuurlijk afstemmingsoverleg, zo legt een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uit. Het overleg wordt voorgezeten door een functionaris van het ministerie.

“Hierbij wordt besproken in hoeverre het advies begrijpelijk is en coherent in het kader van de adviesaanvraag”, zo stelt hij. “Uit het overleg kunnen tekstsuggesties naar voren komen.” Het gaat dan om “verzoeken ter verheldering”. De adviezen moeten namelijk goed uitlegbaar zijn en “zonder onduidelijkheden vertaalbaar naar de praktijk”. Het is vervolgens aan het secretariaat van het OMT “als onafhankelijk orgaan” om de suggesties te beoordelen en eventueel over te nemen.

Volgens Nieuwsuur schreef een ambtenaar van het ministerie in een mail dat een advies over het ontraden van mondkapjes door personeel in de ouderenzorg “nog wel een tandje scherper” kon. De RIVM-woordvoerder stelt dat de suggesties altijd “tekstuele verduidelijkingen” zijn en dat het nooit gaat om “inhoudelijke koerswijzigingen”.

Dat individuele OMT-leden niet de gelegenheid krijgen de wijzigingen in te zien, komt door de tijdsdruk waaronder het advies wordt geschreven. Tussen de OMT-vergadering en het definitieve advies zit vaak “maar 48 tot 72 uur” en aan het begin van de pandemie was dit geregeld korter. Het is volgens de woordvoerder “onmogelijk om in die tijdspanne ieder lid bij elke tekstwijziging in het concept te laten meekijken of daarmee in te laten stemmen”.

Volgens de RIVM-woordvoerder hebben de individuele leden “meermaals hun vertrouwen uitgesproken in de staf die de redactie van het uiteindelijke advies doet”. Ook zegt hij niet te weten van situaties waarin OMT-leden hebben geklaagd over wijzigingen die in het advies waren doorgevoerd. Welke wijzigingen door de tijd heen zijn gedaan en in welke adviezen, dat wordt niet bijgehouden.

Volgens de de woordvoerder is de gang van zaken zoals door hem beschreven de standaard en gaat het ook op dit moment nog zo.