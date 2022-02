Rutte: ook getroffen nachthoreca moet zich aan de regels houden

Minister-president Mark Rutte “snapt totaal de radeloosheid” die gevoeld wordt door ondernemers van nachtclubs en discotheken die nu nog niet open mogen. Toch vindt hij dat iedereen zich aan de regels moet houden en hij verwacht dat ook, zei hij naar aanleiding van de aankondiging van de nachthoreca om uit protest dit weekend de deuren toch te openen.

Rutte zei tijdens zijn wekelijkse persconferentie dat het aan de burgemeesters is om op te treden tegen de betrokken ondernemers en hij er ook het volste vertrouwen in heeft dat zij dat doen. “Zij hebben ook gezegd dat er wordt gehandhaafd en dat er ook boetes worden opgelegd waar dat noodzakelijk is.”

Ook in het zicht van de komende versoepelingen die dinsdag bekendgemaakt worden, vindt Rutte het redelijk om toch nog tegen de nachthoreca te zeggen om in de tussentijd dicht te blijven. “Ik snap dat het moeilijk is en er spanningen zijn. Maar vrijheidsbeperkende maatregelen zijn er niet voor niks. We hebben te maken met een zeer ernstige crisis in onze volksgezondheid. Gelukkig zien we dat de cijfers zich gunstig ontwikkelen.”

Rutte erkent dat de nachthoreca het zo’n beetje het zwaarst heeft gehad en het langst dicht is geweest. Toch mag het geen excuus zijn om nu toch eerder open te gaan. De horeca mag op dit moment tot 22.00 uur open zijn. Het kabinet wil dinsdag besluiten dat de horeca tot 01.00 uur open mag. Maar voor discotheken en nachtclubs biedt dat geen soelaas, vindt de sector.