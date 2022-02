Schouten met gemeenten in gesprek over steun voor minima

Minister voor Armoedebeleid Carola Schouten is met gemeenten in gesprek om te kijken hoe mensen met lage inkomens beter ondersteund kunnen worden nu de prijzen zo hard stijgen. De veel hogere energierekeningen zijn “een hele grote hap” van de prijsstijgingen, dus ze denkt bijvoorbeeld aan maatregelen om het energieverbruik te verminderen.

In januari bedroeg de inflatie 6,4 procent, bleek donderdag uit cijfers van het CBS. De hogere energieprijzen zijn volgens het statistiekbureau de belangrijkste oorzaak, samen met de gestegen voedselprijzen. Minima krijgen als tegemoetkoming in de energiekosten een eenmalig bedrag van zo’n 200 euro, besloot het vorige kabinet in december. Maar omdat die regeling een wetswijziging vergt en dat nog even zal duren, wil Schouten eerder iets doen.

“Regels moeten niet in de weg staan om te zorgen dat mensen krijgen waar ze recht op hebben”, aldus de minister en vicepremier. Ze vindt dat het Rijk en de gemeenten gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen, en zegt daarom ook samen naar een oplossing te zoeken. Ze wilde niet vooruitlopen op de vraag welke maatregelen ze daar verder bij in gedachte heeft.