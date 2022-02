Politieke partijen maken pas sinds kort werk van MeToo-aanpak

Veel politieke partijen hebben pas vorig jaar, na een reeks incidenten binnen en buiten de politiek, hun aanpak van grensoverschrijdend gedrag aangescherpt. De meeste partijen hebben sindsdien een vertrouwenspersoon buiten de partij, blijkt uit een rondgang van het ANP.

Een deel van de partijen brengt het onderwerp opnieuw onder de aandacht na de recente onthullingen over dit soort gedrag bij The Voice, Ajax en de PvdA. Tweede Kamerlid Gijs van Dijk stapte afgelopen week op na meldingen over ongewenst gedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de privésfeer.

Zo was een melding van ongewenst gedrag aanleiding voor D66 om “de structuur te verbeteren”. Sinds 2021 is er een externe vertrouwenspersoon gekomen bij het “landelijk netwerk van vertrouwenspersonen” dat de partij al kende. Sinds eind vorig jaar werkt de partij met een Team Verantwoord Gedrag dat momenteel afdelingen en fracties bezoekt. In de recente nieuwsbrief van de partij is eind januari “nog extra aandacht besteed aan het onderwerp”, vertelt een woordvoerder.

Het nieuwe CDA-bestuur dat in december aantrad, heeft “direct de keuze gemaakt om het integriteitsbeleid aan te scherpen en uit te breiden”, zegt een woordvoerder. Daardoor kent straks ook het CDA een “netwerk van vertrouwenspersonen”. De ChristenUnie heeft ook externe, gecertificeerde vertrouwenspersonen. In het najaarscongres van eind vorig jaar stelde de partij een nieuwe vertrouwensregeling vast. De vertrouwenspersonen worden ook proactief voorgesteld aan medewerkers en volksvertegenwoordigers.

Zowel GroenLinks als de SP stelde in 2021 externe vertrouwenspersonen aan. Voor die tijd konden leden van beide partijen aankloppen bij interne vertrouwenspersonen. Sinds vorig jaar heeft ook de Partij voor de Dieren zowel een externe vertrouwenspersoon als een interne integriteitssecretaris.

De VVD kent een dilemmacommissie, waarbij actieve leden voor nog veel meer vragen kunnen aankloppen. Deze commissie is in het leven geroepen naar aanleiding van berichten over belangenverstrengelingen van een VVD-senator. Zowel in de Tweede Kamerfractie als op het partijbureau is het onderwerp na de recente onthullingen opnieuw besproken, laat een woordvoerder weten. Leden zijn opgeroepen het gesprek over wangedrag aan te gaan als dat nodig is.