Kamerlid Gündoğan geschorst na meldingen grensoverschrijdend gedrag

Politieke partij Volt heeft Tweede Kamerlid Nilüfer Gündoğan geschorst naar aanleiding van enkele meldingen “die wijzen op grensoverschrijdend gedrag”. Dat meldt de partij op haar website.

In een verklaring zegt de partij dat de meldingen in de afgelopen weken zijn binnengekomen. Er is een extern integriteitsbureau ingeschakeld dat de meldingen onderzoekt. “Volt heeft nu besloten om het Kamerlid per direct te schorsen als lid van de Voltfractie. Dit om voor betrokkenen een veilige omgeving te creëren voor het vervolg van het onderzoek en om hoor en wederhoor te kunnen laten plaatsvinden.”

“Dit betekent onder meer dat zij zich onthoudt van debatten namens de partij, partij- en publieksoptredens en van campagne-activiteiten”, zegt de woordvoerder van de fractie op de vraag wat de schorsing precies inhoudt. “Verder zal zij geen contact hebben met medewerkers binnen de partij en vertegenwoordigers van de media namens de partij. Ook zal zij niet actief zijn op social media.”

Over de aard van de meldingen, en of die uit de privé- of werksfeer komen, wil de woordvoerder niks zeggen. “Dan zeg ik inhoudelijk iets over het onderzoek.”