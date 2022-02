Loonkloof in het onderwijs eind maart gedicht, hoopt vakbond

De ‘loonkloof’ tussen medewerkers in het basisonderwijs en medewerkers van middelbare scholen kan voor eind maart zijn gedicht. Daarop hoopt althans de Algemene Onderwijsbond (AOb). De onderhandelingen over het gelijktrekken van de lonen zijn gaande. De AOb laat weten dat hier nog wel “de nodige technische haken en ogen” aan zitten.

“Zo is de cao primair onderwijs voor mensen in alle functies, dus ook voor ondersteuners”, aldus de AOb. “In totaal betreft het meer dan 150.000 mensen, die in verschillende salarisschalen zitten en er niet allemaal evenveel op vooruit zullen gaan”, legt vakbondsbestuurder Thijs Roovers uit op de site van de bond. “Om te zorgen dat iedereen straks hetzelfde beloond wordt als de collega’s in het voortgezet onderwijs – dat is best een klus.”

Door het beter belonen van basisschoolmedewerkers moet de loonkloof straks tot het verleden behoren. Dat hebben VVD, D66, CDA en ChristenUnie met elkaar afgesproken in het coalitieakkoord. Die afspraak moet nu tijdens cao-onderhandelingen worden uitgevoerd.

Vakbonden en het primair onderwijs hebben er jarenlang voor gepleit om medewerkers met “gelijkwaardige taken en verantwoordelijkheden” ook gelijkwaardig te belonen. Tot nu toe liggen de lonen in het voortgezet onderwijs gemiddeld hoger. Dit verschil is “niet uit te leggen” en “staat oplossingen voor het leraren- en schoolleiderstekort in de weg”, schreef de AOb eerder in een manifest, samen met de PO-Raad, de Algemene Vereniging Schoolleiders, CNV Onderwijs en de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv).