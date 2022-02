OMT geeft groen licht aan versoepelingen en kortere isolatie

Nederland gaat weer wat verder van het slot. De verruiming van de coronaregels die het kabinet van plan was door te voeren, kunnen rekenen op groen licht van het Outbreak Management Team, zo meldt het OMT. Kroegen en andere horecabedrijven mogen tot 01.00 uur openblijven. Iemand die besmet is met het virus hoeft geen zeven, maar nog maar vijf dagen thuis te blijven, “mits deze persoon minimaal 24 uur klachtenvrij is”.

Over de voorgestelde maatregelen zegt het OMT dat die “waarschijnlijk slechts een beperkt effect hebben op de piekbezetting in de ziekenhuizen en op de ic”. Daarom zijn ze “verantwoord”, zeggen de adviseurs, wier advies belangrijk is voor het kabinet.

Het kabinet maakte voor het weekend al bekend welke versoepelingen het wilde doorvoeren. Voorwaarde hiervoor was wel een positief advies van het OMT. Dinsdag komen de betrokken bewindspersonen nog eens bijeen om het advies te bespreken. Zorgminister Ernst Kuipers maakt de officiële versoepelingen bekend. Deze gaan naar verwachting 18 februari in.

Waarschijnlijk gaan de meeste nog bestaande regels eraf met ingang van 25 februari. Het OMT adviseert wel om ook op de langere termijn de basismaatregelen in stand te houden, “zoals thuisblijven bij klachten, handen wassen, hoesten in de elleboog en goede ventilatie van ruimtes”. Of dit betekent of de 1,5 meter en de mondkapjesplicht eind deze maand worden losgelaten, is nog niet duidelijk. Het kabinet zal zich hier nog over buigen, zeggen bronnen.

Verder “dienen maatregelen te allen tijde weer opgeschaald te kunnen worden als de situatie daartoe noodzaak geeft, zoals het ontstaan van een nieuwe variant”, schrijven de adviseurs.

Het deskundigenteam geeft verder aan dat het een goed idee is om mensen niet direct volledig naar kantoor te sturen. Het nieuwe thuiswerkadvies wordt waarschijnlijk om maximaal de helft van de tijd naar het werk te komen. Het advies om thuis maximaal vier mensen te ontvangen, wordt ook losgelaten.

Het OMT merkt wel op dat het hoge aantal besmettingen nog nadrukkelijker een stempel zal drukken op de samenleving, doordat veel mensen in isolatie moeten. “De maatschappij moet zich ook breed op dit probleem oriënteren en voorbereidingen treffen.” De adviseurs schrijven in het advies ook dat het verder verruimen van de coronaregels samengaat met “grotere verantwoordelijkheid naar, én bij, kwetsbare personen”.