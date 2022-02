Veiligheidsberaad buigt zich over versoepelingen

Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio buigt zich maandagavond over het maatregelenpakket, dat het kabinet dinsdag bekend wil maken. Er komen veel versoepelingen aan. De burgemeesters bespreken onder andere met minister Dilan Yeşilgöz van Justitie wat aanpassen van het coronabeleid betekent voor het vieren van carnaval eind februari.

Carnaval wordt met name in het zuiden en oosten van het land gevierd van 26 februari tot 2 maart. Alle optochten zijn al afgelast, maar als alle versoepelingen doorgaan kunnen carnavalvierders tot in het begin van de nacht op straat en in kroegen bij elkaar komen. Het Veiligheidsberaad wil het liefst dat het kabinet landelijke regels instelt voor het vieren van carnaval om te voorkomen dat liefhebbers massaal afreizen naar de stad of regio waar het meeste is toegestaan. De burgemeesters willen in elk geval één lijn trekken qua handhaving, als dat nog nodig is.

Het Veiligheidsberaad komt maandagavond bijeen in Utrecht.