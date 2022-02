Club van verpleegkundigen en verzorgenden: komende tijd spannend

Het wordt komende tijd “spannend” om te zien of zorgteams in onder meer de ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de thuiszorg hun roosters kunnen blijven vullen. Dat zegt een woordvoerder van de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

Het kabinet is voornemens de meeste coronamaatregelen los te laten. De verwachting is niet zozeer dat er door een hoger aantal besmettingen veel meer ernstig zieke coronapatiënten bijkomen, maar wel zal nog meer personeel thuis komen te zitten met het virus, stelt V&VN. “Vooral werknemers met kinderen worden getroffen”, aldus de woordvoerder. Zij moeten thuisblijven omdat hun kinderen niet naar school of de opvang mogen, of ze moeten zelf in isolatie of quarantaine.

In welke mate dat tot problemen voor de dagelijkse zorg voor patiënten en cliënten gaat leiden is afwachten. “Het kan lastiger worden om iedereen te helpen.” Per zorgteam kan de druk ook verschillen, benadrukt de woordvoerder.

Sowieso zijn de zorgen onder verpleegkundigen en verzorgenden nog niet voorbij nu het ergste deel van de pandemie op zijn einde lijkt. “De afgelopen twee jaar is een uitputtingsslag geweest. Veel personeel zit op het randje en het is voor sommigen nog steeds erg aanpoten.” De sector bereidt zich voor op het inhalen van door de pandemie uitgestelde zorg, maar hoe dat er komende tijd uit gaat zien is volgens V&VN nog moeilijk te zeggen. “Het is nog de vraag wat mensen kunnen dragen. Er zijn tal van collega’s die echt tijd nodig hebben voor ze weer fris op het werk kunnen verschijnen.”

Ook vakbond voor verpleegkundigen en verzorgenden NU’91 wees er eerder al op dat de druk op de zorg nog lang hoog zal blijven, of er nou wordt versoepeld of niet. Er zullen ook zorgmedewerkers zijn die pas zullen voelen hoe moe ze zijn als corona echt afneemt. “Over die mensen maken we ons echt wel zorgen”, aldus de vakbond.