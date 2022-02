Eunice wordt mogelijk zeer zware storm

Van de twee stormen die de komende dagen op Nederland afkomen, is storm Eunice vrijdag volgens Weer.nl in potentie een stuk zwaarder dan Dudley op donderdag. Afhankelijk van de koers van de storm kan een groot deel van het land te maken krijgen met zeer harde wind, waarbij op sommige plekken windkracht 11 mogelijk is.

Nederland krijgt eerst nog te maken met storm Dudley. De wind neemt woensdagavond al flink toe, aan zee windkracht 8 en in het noordelijke kustgebied is enige tijd windkracht 9 mogelijk. Daarbij kunnen in het Waddengebied windvlagen met snelheden tot 110 kilometer optreden. Het noordelijke binnenland maakt kans op windvlagen rond 100 kilometer per uur, verder zuidelijk is het wat minder. Donderdag is er vooral in de ochtend nog veel wind, later op de dag neemt de wind geleidelijk af.

Eunice trekt eerst nog langs Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Het is nog niet duidelijk welk deel van Nederland te maken zal krijgen met Eunice. De huidige weermodellen zijn het namelijk nog niet eens over de precieze koers van de storm en de omvang van het bijbehorende windveld.

Volgens het Europese weermodel krijgt vooral het noorden te maken met de storm. In het Waddengebied kan in de loop van de avond windkracht 10 staan met windvlagen tot 120 of 130 kilometer per uur. Maar volgens het Amerikaanse weermodel krijgt de gehele Nederlandse kust en ook een veel groter deel van het binnenland ermee te maken. In dat geval is de impact van de storm veel groter en kunnen ook in het binnenland windstoten van ruim 100 kilometer per uur voorkomen. Overal aan zee komt dan een windkracht 9 of 10 voor, op sommige plekken is zelfs windkracht 11 mogelijk. Weer.nl waarschuwt dat ook springtij een rol speelt en voor extra hoge waterstanden kan zorgen.