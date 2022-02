Kamer koerst op maximum voor donatie aan politieke partijen

Een groot deel van de Tweede Kamer wil dat er een grens komt aan het bedrag dat politieke partijen in een jaar per donateur mogen ontvangen. Alleen denken de partijen verschillend over de hoogte van zo’n maximum, zo bleek tijdens een debat in de Kamer over een wetsvoorstel dat regels voor de financiering vastlegt. D66 en CDA, die vorig voorjaar een miljoenenschenking kregen vlak voor de verkiezingen, waren terughoudend.

De ideeën voor de begrenzing liggen flink uit elkaar. Zo denken VVD en SP eraan om per schenker 100.000 euro toe te staan, maar GroenLinks wil dat op 25.000 euro per jaar vastleggen. In het wetsvoorstel, dat het vorige kabinet eind 2020 al indiende, is geen maximering vastgelegd.

Maar partijen willen dat nu wel en wijzen op het risico van beïnvloeding van politieke partijen of hun standpunten door mensen met veel geld. Dat is slecht voor de democratie en nadelig voor het toch al broze vertrouwen van mensen in de politiek, vinden ze. Alleen al de schijn van belangenverstrengeling moet worden voorkomen. Bovendien wordt het speelveld ongelijk als sommige partijen opeens over veel geld beschikken, zeiden met name linkse partijen.

Vorig voorjaar, vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen, ontving het CDA 1,2 miljoen euro, D66 een miljoen en de Partij voor de Dieren een paar ton. Het CDA staat open voor een maximale schenking maar wil nog over de hoogte nadenken, net als andere partijen. D66 lijkt de enige partij die zich er nu niet op wil vastleggen. D66-Kamerlid Hind Dekker benadrukt dat transparantie van de giften het allerbelangrijkste punt is voor de sociaal-liberalen, iets dat ook in deze wet wordt geregeld. Volgens haar kan dan iedereen zien wie de gever is en wat voor belang er eventueel zou spelen. Het zorgde voor hoon bij onder meer GroenLinks, SP en PVV.