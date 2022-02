Kuipers: kabinet was bij overleg over coronaregels positief

Het kabinet is “positief” over de stand rond het virus. Dat zei minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers dinsdag na een overleg waar definitief besloten is welke versoepelingen dinsdagavond aangekondigd worden tijdens de coronapersconferentie. “Positief tegen de achtergrond van een ontzettend hoog aantal besmettingen en gelukkig naar verhouding een lage druk op de zorg.”

Kuipers wilde nog niet kwijt wat er precies besloten is tijdens het overleg. Wel zei hij dat hij zal benadrukken dat er nog altijd maatregelen van kracht blijven en dat het belangrijk is dat die ook nageleefd worden. Hij doelde daarmee op het dragen van mondkapjes als mensen dicht bij elkaar zitten, regelmatig handen wassen en thuisblijven bij klachten. Het Outbreak Management Team heeft dat in het advies waar het coronabeleid mede op gebaseerd wordt ook aangeraden. “Daarom hier mijn terugkerende boodschap, tot vervelens toe. Blijf voorzichtig.”

Het kabinet heeft vorige week al aangekondigd welke maatregelen het hoopt te kunnen schrappen of versoepelen. Dat zal in ieder geval in twee stappen gebeuren. Eerst de versoepelingen die vanavond worden aangekondigd en vanaf vrijdag ingaan, en een week later een volgende stap. Het is volgens het OMT niet verstandig om alle maatregelen tegelijk te laten vervallen, zei de minister. “Je zit pas heel veilig als het aantal besmettingen snel daalt. Daar zitten we nu niet.”