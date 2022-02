Kuipers: vier carnaval thuis of in café, maar mijd grote menigtes

Zorgminister Ernst Kuipers roept carnavalsvierders op er rekening mee te houden dat het coronavirus nog “verre van” weg is. “Vier het in je eigen omgeving, ga lekker naar het café, maar mijd grote menigten”, is zijn dringende advies. Dat geldt helemaal voor mensen in risicogroepen.

Carnaval wordt gevierd van 26 februari tot en met 1 maart. De meeste coronabeperkingen zijn dan opgeheven. Zo gelden geen beperkingen meer voor het aantal bezoekers in de horeca, en hoeft geen coronatoegangsbewijs meer te worden getoond.

Burgemeesters van de carnavalsgemeenten hebben volgens Kuipers al aangegeven dat hele grote evenementen rond carnaval niet door zullen gaan.