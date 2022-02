Openbaar vervoer boos over blijven mondkapjesplicht

De openbaarvervoerbedrijven zijn het er niet mee eens dat in trein, bus, tram en metro het mondkapje voorlopig verplicht blijft. Zorgminister Ernst Kuipers maakte de verlenging van die coronamaatregel dinsdagavond bekend. Overal vervalt de mondkapjesplicht, maar nog niet in het openbaar vervoer en op luchthavens.

“We zijn verbaasd dat het mondkapje als enige in het ov blijft. Als we die nu niet schrappen, wanneer dan wel? We kunnen dit onze reiziger niet uitleggen”, zegt topvrouw Marjan Rintel van de Nederlandse Spoorwegen.

Ook branchevereniging OV-NL maakt zich kwaad. “De bereidheid in de samenleving om een mondkapje te dragen neemt al geruime tijd af. Dit geldt ook in en rond het ov. De boa’s in het ov hebben hierover dagelijks discussies met reizigers, die regelmatig uitmonden in incidenten”, meldt de organisatie. “Als straks op alle plekken de mondkapjesplicht komt te vervallen, behalve in het ov, dan is dit niet meer te volgen voor reizigers. Daarnaast komt er een enorme druk te liggen op de handhaving van de mondkapjesplicht in het ov.”

Tijdens de persconferentie zei Kuipers dat hij pas op 15 maart weer gaat kijken of het mondkapje in het ov kan worden geschrapt. Dat duurt te lang, vindt OV-NL. De brancheclub wil dat het kabinet het besluit per direct heroverweegt.