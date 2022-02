Vogelgriep vastgesteld in Woltersum, ruim 50.000 kippen geruimd

Bij een leghennenbedrijf in Woltersum (Groningen) is vogelgriep vastgesteld, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Ongeveer 53.000 kippen worden geruimd.

In een zone van 3 kilometer rondom het bedrijf ligt één ander pluimveebedrijf. Dat bedrijf zal worden bemonsterd op vogelgriep. In een zone van 10 kilometer rondom het besmette bedrijf liggen dertien bedrijven. Voor hen geldt per direct een vervoersverbod.

Volgens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit lijkt het erop dat vogelgriep een structureel probleem is geworden. De ziekte komt gedurende het hele jaar voor in Nederland, waarmee het een “permanente bedreiging vormt voor de pluimveehouderij”. Voor oplossingen voor de langere termijn worden daarom gesprekken gevoerd met de sector.

Dierenrechtenorganisaties stuurden vorige week nog een brandbrief naar de vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De organisaties hekelen de “foute aanpak” van de overheid. Ze vinden het onterecht dat er de afgelopen vier maanden ruim 1,4 miljoen kippen, kuikens, eenden en kalkoenen zijn vergast en vernietigd en willen dat er op korte termijn wordt overgegaan op vaccineren tegen vogelgriep bij de dieren.