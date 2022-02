Kabinet wil coronapas voor werkvloer mogelijk als optie houden

Het wetsvoorstel dat het omstreden 2G-beleid (alleen toegang voor recent gevaccineerde of genezen mensen) mogelijk maakt, wordt ingetrokken, maar dat geldt niet voor het wetsvoorstel voor de inzet van de coronapas met 3G op de werkvloer. Dat schrijft minister Ernst Kuipers aan de Tweede Kamer.

Het kabinet wil kijken “of het verstandig is” de optie van zo’n coronapas (die men in het geval van 3G ook met een negatieve test kan krijgen) op de werkvloer “in de gereedschapskist te houden”. De coronapas zou volgens het wetsvoorstel alleen aan werknemers kunnen worden gevraagd in die sectoren waarvan de bezoekers ook een toegangsbewijs moeten laten zien.

Het wetsvoorstel wordt vermoedelijk overbodig, omdat de coronapas in zijn geheel per 25 februari verdwijnt. Maar ook de algemene inzet houdt het kabinet “in de gereedschapskist”: in de brief aan de Kamer houdt Kuipers de optie open dat het coronatoegangsbewijs (ctb) met 3G op een bepaald moment “epidemiologisch gezien weer ingezet zou moeten worden”.

Als het toegangsbewijs onverhoopt een terugkeer maakt, kan het volgens Kuipers goed zijn om de optie te hebben de pas aan werknemers te kunnen vragen. “Eerder gaf de Raad van State aan dat het niet logisch is om op plaatsen wel een ctb aan bezoekers te vragen, maar niet aan medewerkers die met de bezoekers in contact komen”, benadrukt de bewindsman. Hij zegt wel de tijd te willen nemen “voor nader onderzoek” om de regeling “op iets langere termijn” mogelijk te verbeteren.