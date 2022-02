Testaanbieders bepalen zelf welke locaties openblijven voor 1G

Het is aan de commerciële testaanbieders zelf om te bepalen waar en wanneer zij testlocaties openhouden of nieuw openen voor het aangekondigde ‘1G’-testbeleid, zo laat Stichting Open Nederland (SON) weten. Het kabinet meldde dinsdag dat vanaf 25 februari mensen alleen nog een groen vinkje hoeven te overleggen voor toegang tot evenementen binnen van meer dan vijfhonderd mensen zonder vaste zitplaats, zoals bijvoorbeeld een evenement in een grote nachtclub.

Iedereen moet voor toegang tot zo’n evenement een negatieve testuitslag kunnen aantonen, ook mensen die gevaccineerd zijn. Dit wordt 1G genoemd. Vanaf 25 februari is het coronatoegangsbewijs niet meer nodig voor toegang tot bijvoorbeeld de horeca, theaters of sportwedstrijden.

Commerciële testaanbieders, die in opdracht van SON de coronatests voor toegang uitvoeren, worden per afgenomen test betaald. Als er op een bepaalde plek dus weinig vraag is naar tests, is het voor een aanbieder niet altijd logisch om daar de deuren open te houden.

Momenteel zijn er 28 aanbieders met samen meer dan negenhonderd testlocaties in Nederland. Of de verandering van het coronabeleid van invloed gaat zijn op het aantal aanbieders en testlocaties valt volgens SON nog niet te zeggen. “Het huidige model voor Testen voor Toegang is gebaseerd op marktwerking, waar vraag en aanbod bij elkaar komen”, zegt een woordvoerster. “Het is aan de testaanbieders om in te springen op de testvraag. Hoe dit de komende tijd eruit gaat zien met het nieuwe beleid, is nog even afwachten.”

Momenteel wordt door SON bekeken welke grote evenementen binnenkort plaatsvinden en hoeveel tests daar naar verwachting nodig zullen zijn. Of de commerciële partijen bijvoorbeeld tests gaan aanbieden in de buurt van een evenementenlocatie valt nog niet te zeggen, aldus de woordvoerster. “We laten aan testaanbieders weten wat wij komende tijd verwachten wat betreft het aantal evenementen en dan horen we of dat aansluit bij wat zij willen of kunnen leveren.”