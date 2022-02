Aruba stopt met coronamaatregelen

Aruba trekt donderdag alle coronamaatregelen in, maakte minister-president Evelyn Wever-Croes bekend. De enige regel die van kracht blijft, is dat mensen die Aruba binnen willen een coronatest moeten doen. Maar dat geldt niet voor reizigers die al twee vaccinaties en een boostershot hebben gehad.

Volgens Wever-Croes werden 705 dagen geleden de eerste coronamaatregelen ingevoerd. Het virus heeft volgens haar sinds die tijd veel schade aangericht op het eiland, dat voor een belangrijk deel afhankelijk is van toerisme. Ook is de bevolking onderling verdeeld geraakt door het virus. “Covid-19 is niet weg, maar nu is het moment aangebroken om te stoppen met maatregelen en ermee te leren leven.”

Op Aruba waren woensdag nog 58 geregistreerde besmettingen, het laagste aantal in zeven maanden. Er kwamen die dag dertien nieuwe besmettingen bij. Sinds het begin van de pandemie zijn 198 mensen met corona overleden op Aruba, 193 bewoners en vijf bezoekers.

De overheid raadt de bevolking nog wel aan om vaak de handen te wassen, sociale afstand te houden en waar nodig een mondkapje te dragen. Maar alle beperkende maatregelen voor horeca en winkels zijn stopgezet.