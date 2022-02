Weggebruikers hebben tot zeker zaterdag hinder als gevolg Eunice

Mensen die de weg op gaan, moeten de komende uren, komende nacht en zaterdag nog rekening houden met hinder als gevolg van storm Eunice. Rijkswaterstaat blijft adviseren niet de weg op te gaan zolang code rood geldt. Maar ook waar code oranje geldt, raadt Rijkswaterstaat af de weg op te gaan. “Dit advies geldt nadrukkelijk ook voor automobilisten met een aanhanger en vrachtverkeer.”

De dienst verwacht tot in de loop van zaterdag bezig te zijn wegen op te ruimen en gestrande voertuigen te bergen, zo meldt Rijkswaterstaat vrijdagavond. Op veel wegen zijn vrijdag vrachtwagens gekanteld en liggen bomen, takken of andere voorwerpen op de weg. Rijkswaterstaat verwacht hier nog zeker de hele nacht en waarschijnlijk ook een deel van de zaterdag mee bezig te zijn, ook omdat in verband met de veiligheid pas kan worden begonnen met opruimen als de storm is gaan liggen.

Volgens de ANWB was aan het einde van de middag op de Nederlandse wegen een chaotische situatie ontstaan, voornamelijk door het grote aantal vrachtwagens dat gekanteld was en wegen die daardoor afgesloten moesten worden. Het werd daardoor erg moeilijk omleidingen te bedenken. Rijkswaterstaat houdt in een liveblog bij welke wegen zijn afgesloten. Rond 19.30 waren dat er meerdere, net als toe- en afritten. De oorzaken waren naast gekantelde vrachtwagens ook dingen als schade aan de geluidswal, een geschaarde aanhanger en omgewaaide bomen.

“Weggebruikers die toch de weg op moeten, raden we aan de weer- en verkeersinformatie goed in de gaten te houden en het rijgedrag aan de omstandigheden aan te passen”, zo meldt Rijkswaterstaat.