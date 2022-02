Elandkerk wordt gerepareerd, omwonenden tot die tijd opgevangen

De kerktorens van de Elandkerk in Den Haag moeten worden gerepareerd, blijkt uit inspectie van de gemeente. De bewoners van de ontruimde woningen rondom de kerk worden tot die tijd opgevangen en via de gemeente op de hoogte gehouden, laat de Veiligheidsregio Haaglanden weten. Hoelang de reparatie zal duren is niet bekendgemaakt.

Huizen rondom de Elandkerk werden vrijdagavond ontruimd omdat de kerk beschadigd was door storm Eunice. Door de storm vielen meerdere dakleien van een van de twee kerktorens. Aan het einde van de middag moesten bewoners van enkele tientallen huizen ook al hun huis uit omdat een van de torens door de extreme wind bewoog. Nog eerder op de vrijdag was er al een houten balk van de kerk afgewaaid en op een auto beland.

Reparatie van de kerk gebeurt in overleg tussen de gemeente en het kerkbestuur.