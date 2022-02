Horecabaas over stilte door de storm: het leek wel op de lockdown

Storm Eunice heeft niet alleen voor veel materiële schade gezorgd in Nederland, ook de horeca kreeg met een nieuwe tegenslag te maken. Kroegen en clubs mochten afgelopen nacht juist voor het eerst weer tot 01.00 uur open blijven. Maar van een enigszins normale vrijdagavond was absoluut geen sprake. “Het leek op een geven moment wel op de lockdown. Het was heel rustig in het centrum van Rotterdam”, zegt horecabaas Herman Hell.

Met bijvoorbeeld het Nieuw Rotterdams Café (NRC) en Sijf heeft Hell meerdere uitgaanslocaties in de Maasstad. Van de verruimde openingstijden had hij veel verwacht. Maar door de storm bleef het een groot deel van de avond heel rustig. Pas toen de wind wat minder krachtig werd liep het beter, aldus de ondernemer.

Horecatycoon Won Yip, die veel zaken heeft in Amsterdam, schetst een vergelijkbaar beeld. Een “domper” noemt hij het. “Maar ja, dat zijn ondernemersrisico’s, in tegenstelling tot corona. Het is zoals het is.” Volgens hem was het weer zodanig slecht dat waarschijnlijk alle cafés, restaurants en bars in Nederland hiervan last hebben gehad.

Riad Farhat, eigenaar van tientallen tenten in de hoofdstad, is het daarmee eens. “Dit was geen normale vrijdagavond. Alleen een paar diehards zat in het café. De rest van Nederland bleef thuis”, zegt hij. “Ik zelf ook. Ik ben ook thuis gebleven en vroeg naar bed gegaan”, voegt de zakenman daar aan toe.

De ondernemers hopen op een herkansing op zaterdagavond. “Ik denk dat het dan heel druk wordt”, laat Farhat weten. “Eigenlijk is wat we van vrijdagavond hadden verwacht door de storm een dag opgeschoven”, merkt Hell op.

Toch lijkt de stormavond niet in alle delen van het land dramatisch verlopen voor de horeca. Khalid Oubaha, met veel cafés in de regio rond Arnhem en Nijmegen, zegt dat zijn zaken uiteindelijk “gezellig” vol zaten. “We hadden vooraf rijen mensen voor de deur verwacht. Dat is niet gebeurd. Maar omdat ongeveer een kwart van de mensen die hadden gereserveerd wegbleef, konden we ook mensen zonder reservering binnenlaten”, vertelt hij.

Cafés, restaurants en discotheken moeten de komende dagen nog om 01.00 uur sluiten. Per 25 februari gelden voor de horeca weer de reguliere openingstijden. Dan is er ook geen coronatoegangsbewijs meer nodig. Hell denkt dat alles snel weer is als vanouds. Oubaha is er niet gerust op dat de crisis voor de horeca straks echt tot het verleden behoort. Hij is bang dat er later dit jaar misschien weer nieuwe lockdownmaatregelen dreigen omdat de capaciteit van de zorg volgens hem nog niet structureel is verbeterd.