Door een steekpartij op het terrein van het asielzoekerscentrum (azc) aan de Nieuweweg in het Noord-Hollandse Den Helder is zaterdagavond even na 23.00 uur iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis, laat een politiewoordvoerder weten. Er is een verdachte aangehouden.

De politie heeft een onderzoek ingesteld.