Bossen zeker komende week nog niet veilig

Bossen en natuurgebieden met veel bomen zijn zeker de komende week nog niet veilig voor wandelaars en fietsers. Natuurbeheerders verwachten minstens een tot twee weken nodig te hebben om de ravage die de stormen hebben veroorzaakt op te ruimen. Ook kunnen veel bomen en loshangende takken alsnog vallen.

Natuurgebied De Posbank aan de Veluwezoom in Gelderland blijft maandag nog de hele dag gesloten, meldt de gemeente Rheden. Er is sprake van gevaarlijke situaties, zeker als het opnieuw hard gaat waaien. Staatsbosbeheer raadt wandelaars aan om open gebieden, zoals heide of duinen, op te zoeken. Boswachters zijn druk bezig om bomen en takken weg te halen, maar op wandelpaden in de bossen kan dat nog wel even duren.

Het Utrechts Landschap kreeg vorig jaar bij Leersum te maken met zeer grote schade aan bossen door een valwind. Nu zijn alle terreinen van de natuurbeheerder getroffen. Opruimen gaat drie tot vier weken duren, denkt Utrechts Landschap. Op verschillende landgoederen en kasteelparken zijn eeuwenoude bomen omgewaaid. De natuurbeheerder gaat proberen om een 200 jaar oude linde op landgoed Hoog Beek & Royen in Zeist weer gedeeltelijk rechtop te zetten in de hoop dat de boom weer aanslaat. Lindes kunnen goed tegen schade, aldus Utrechts Landschap.