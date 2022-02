OM eist 16 jaar cel tegen hoofdverdachte in afpersingszaak Hedel

In de afpersingszaak rond fruitbedrijf De Groot in Hedel heeft het Openbaar Ministerie maandag een celstraf van zestien jaar geëist tegen een van de hoofdverdachten. Yassine A. (21) uit Hilversum regelde en betaalde volgens de officier van justitie uitvoerders die aanslagen pleegden op woningen van medewerkers en familieleden van de fruitimporteur.

Het Openbaar Ministerie beschouwt de Hilversummer als rechterhand en doorgeefluik van zijn halfbroer Ali G. (36) bij het organiseren van de reeks aanslagen met brandbommen in 2020. Volgens het OM heeft A. zeven geslaagde en twee verijdelde aanslagen in Rosmalen, Kerkdriel, Hedel, Hilversum, Tiel, Breda en Vlijmen uitgelokt door uitvoerders te werven en aan te sturen. Hij zou ze adressen van slachtoffers hebben verstrekt en gaf ze explosieven mee. Dat deed hij als ‘adjudant’ onder supervisie van zijn halfbroer die een meesteroplichter is, zegt justitie.

De officier van justitie sprak in de rechtbank in Arnhem van een terreurcampagne die zijn weerga niet kent. Medewerkers van fruitbedrijf De Groot worden al sinds 2019 bedreigd. Toen werd een lading cocaïne aangetroffen in een van de fruittransporten en heeft het fruitbedrijf de politie ingelicht. Het bedrijf ontving daarna dreig-sms’jes. In de sms-berichten werd uiteindelijk 2,5 miljoen euro aan bitcoins geëist. Het OM vraagt in de zaak van A. vrijspraak voor de vele sms-dreigementen, bij gebrek aan voldoende bewijs.

A. zegt niets met de aanslagen of het versturen van de dreigementen te maken te hebben. Hij zit nu veertien maanden vast. De strafeis raakte hem diep. “Zestien jaar is geen grap. Dit moet ik laten bezinken.”

In het ouderlijk huis van A. is in een lade een lijst van medewerkers van De Groot Fresh Group gevonden, met daarop de vingerafdrukken van A. en aantekeningen van zijn halfbroer. Het OM baseert zich daarnaast op onderling berichtenverkeer van verdachten en verklaringen van een medeverdachte. Die werd tijdens een undercoveractie in een busje ondervraagd door undercoveragenten die zich voordeden als criminelen.

Tegen zes uitvoerders van de aanslagen eiste het OM eerder (deels voorwaardelijke) celstraffen van drie tot negen jaar. Ali G. staat in juni terecht.

De strafzaak tegen A. gaat dinsdag verder met het pleidooi van zijn advocaten.