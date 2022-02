Oproep Rutte: laten we weer naast elkaar gaan staan

Premier Mark Rutte roept in een interview in het AD op tot verbroedering nu de coronamaatregelen steeds verder worden afgebouwd. “Mijn oproep is nu, naar mezelf en naar alle mensen: laten we elkaar weer opzoeken. Luisteren naar elkaar. Naast elkaar gaan staan.”

Hij komt met zijn oproep als reactie op de polarisatie die gaande is in de maatschappij als gevolg van discussies over corona en coronamaatregelen. “Alsof het niet meer mogelijk is te praten over een QR-code, een booster of een vaccin, zonder dat het leidt tot heftige conflicten. Nederland heeft altijd stevig gediscussieerd. We kennen geen hiërarchie. We zijn direct. Maar de ondertoon was er altijd één met zelfspot, goed naar de ander luisteren.”

Hij erkent dat corona een flinke wissel heeft getrokken op het land en een grote groep mensen daardoor persoonlijk is geraakt. In de vorm van sterfgevallen, bedrijven die in de problemen zijn geraakt of kinderen die psychisch in de knel zitten. “En uiteindelijk heeft het iedereen getroffen, minder of meer. En ja, daarbij zijn familiebanden en vriendengroepen onder druk komen te staan. Ik kan dat niet oplossen, maar ik kan alleen maar hopen en ertoe oproepen dat we onze volksaard terugvinden: discussiëren, maar ook een beetje lief voor elkaar zijn. We zijn een gaaf land, zorg dat je familie ook weer een beetje gaaf wordt”, zegt Rutte tegen het AD.

De premier vindt niet dat zijn boodschap botst met het feit dat hij twee jaar lang de boodschapper is geweest van de coronamaatregelen. “Ik heb gekozen voor de politiek. Als een monster zich aandient, moet je het in de ogen kijken. Dat monster is de pandemie. En die was alleen te bestrijden met heftige maatregelen. En nu zeg ik, ook tegen mezelf hè, en tegen mijn 17 miljoen medelanders: er is veel gebeurd, maar we moeten elkaar weer een beetje terug gaan vinden.” Rutte benadrukt de noodzaak van de maatregelen. “Ik had geen keuze. En ik denk dat het overgrote deel van de mensen dat snapt.”