14-jarige scholier gewond na steekpartij op Rotterdamse school

Een 14-jarige scholier uit Rotterdam is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een steekpartij op de Rotterdamse middelbare school het Designcollege. De politie meldt een 13-jarige jongen en medescholier, eveneens uit Rotterdam, te hebben aangehouden en is nog op zoek naar andere verdachten.

Aan de steekpartij ging een ruzie vooraf. Het slachtoffer heeft meerdere steekwonden opgelopen, zo meldde een politiewoordvoerder al eerder. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht en is buiten levensgevaar.

Na het incident, dat iets voor 13.00 uur aan de Beukelsdijk gebeurde, heeft de politie onderzoek gedaan op de school en “met veel leerlingen en docenten gesproken over wat er precies is gebeurd”. Leerlingen zijn geschrokken, aan hen wordt slachtofferhulp geboden en de school vangt hen op, aldus de politie.

Het is niet voor het eerst dat het Designcollege te maken krijgt met geweld. In 2018 werd de Rotterdamse scholiere Hümeyra op 16-jarige leeftijd doodgeschoten in de fietsenstalling van de school. Bekir E., die haar langdurig stalkte en vaak met de dood bedreigde, is daarvoor vorig jaar veroordeeld tot twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging.