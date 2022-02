Nederland raadt reizen naar Oekraïne en grens met Rusland af

Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlanders af naar Oekraïne te reizen, nu Rusland de volksrepublieken Donetsk en Loegansk heeft erkend. Wie in het land is, wordt aangeraden daar zo snel mogelijk weg te gaan. De kleurcode voor Oekraïne is dinsdag aangepast naar rood.

Volgens het ministerie is de veiligheidssituatie in Oekraïne onzeker en kan de situatie “heel snel slechter worden”. Het ministerie ziet ook dat het aantal vluchten naar de Europese Unie vanuit het land snel verder afneemt, KLM vliegt al sinds 12 februari niet meer van en naar het land. Den Haag adviseert te overwegen met de trein of over de weg uit het land te vertrekken.

Voor delen van Rusland is eveneens code rood als reisadvies gegeven. Het gaat om gebieden binnen 20 kilometer van de grens met Oekraïne, omdat de situatie daar “erg gespannen” is. “Er is een grote Russische troepenmacht aan de grens. De situatie in dit gebied is moeilijk voorspelbaar en niet veilig”, legt het ministerie uit. Code rood geldt eveneens voor Tsjetsjenië en overige gebieden van de Noord-Kaukasus, zoals Dagestan en Ingoesjetië. Ook buiten deze gebieden en de grenszone wordt geadviseerd waakzaam te blijven.