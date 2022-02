Gijzeling in Apple Store Leidseplein, politie massaal aanwezig

In de Apple Store op het Leidseplein in Amsterdam is iemand binnen met een vuurwapen, meldt de politie. Op beelden is te zien dat een man wordt vastgehouden en onder schot gehouden wordt door een andere man. De politie is massaal aanwezig en de nabije omgeving is afgezet. Omwonenden, ondernemers en werknemers in de buurt van het incident worden opgeroepen om niet naar buiten te komen en binnen te blijven.

De politie meldt dat er specialistische eenheden ter plaatse zijn om de situatie “onder controle te krijgen”. Hoeveel mensen er nog in de winkel zijn, kan desgevraagd niet worden gemeld. De politie laat weten “terughoudend te zijn met informatie” om zo “de inzet daar niet te verstoren”.

Wat betreft de beelden die op sociale media te zien zijn zegt de politie die ook te hebben bekeken. Deze worden veiliggesteld en “meegenomen in het onderzoek”, aldus de politie.

Een traumahelikopter gaat ter plekke. Meerdere mensen meldden eerder op de avond aan AT5 schoten te hebben gehoord in het pand. Een medewerker van de winkel zou volgens de stadszender hebben geroepen dat er een overval gaande was.