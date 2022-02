Politiebond roept op tot hulp aan rechtsorde in Suriname

Nederland moet Suriname snel helpen de rechtsorde in het land op orde te krijgen, voordat de georganiseerde misdaad een nog grotere rol krijgt in het Zuid-Amerikaanse land. Die oproep doet Jan Struijs, voorzitter van politiebond NPB, in het AD. De bond stuurde Den Haag onlangs een brandbrief met eenzelfde boodschap.

“Suriname staat op een belangrijk kruispunt. Of de democratie en rechtsstaat krijgen een belangrijke impuls, of de georganiseerde misdaad wortelt zich verder in de democratie. Het is nu of nooit”, aldus Struijs, die ook aangeeft dat eerdere voorstellen die hij hierover indiende bij de Nederlandse regering tot dusver niets hebben opgebracht.

De NPB-voorzitter waarschuwt dat de situatie in het land hard achteruit zal hollen als er niet snel actie volgt. “Dan moet je niet gek staan te kijken als er de komende jaren een enorme stroom aan Surinamers naar Nederland zal komen, op zoek naar een beter leven.”

Volgens de NPB is het politieapparaat in Suriname niet op orde en leven politiemensen er onder de armoedegrens. Veel agenten gaan daardoor op zoek naar andere manieren om geld te verdienen, stelt Struijs, en dat werkt corruptie in de hand. In een interne memo van de Nederlandse politie staat volgens het AD dat Nederlandse criminele organisaties nauwe banden hebben met de misdaad in Suriname en samenwerken in drugssmokkel en witwassen.

“Politiemensen werken onder de armoedegrens, studenten op de politieacademie zijn letterlijk moestuintjes bij aan het houden omdat de school geen uniformen of middelen heeft”, aldus Struijs. “Het ondersteunen van Suriname is geen keuze meer. Het is van cruciaal belang voor Suriname, maar ook voor Nederland.”