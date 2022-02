Rutte hoopvol dat dinsdag sancties worden ingesteld tegen Rusland

Minister-president Mark Rutte is “hoopvol” dat er dinsdagmiddag in de Europese Unie nog een “zeer stevig en zeer vergaand” sanctiepakket tegen Rusland wordt ingesteld. Dat zei hij tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Het pakket wordt afgestemd met de Amerikanen en Britten.

“Er is een zeer grote mate van instemming”, aldus de premier. De sancties moeten “het bewind in Moskou hard raken wat betreft economie en hun belangen”.

Nederland zou indirect ook geraakt kunnen worden als er maatregelen tegen Rusland getroffen worden. “Maar dat is niet leidend. Daarvoor is dit te groot en te belangrijk.” Rusland is een zeer belangrijke gasleverancier van lidstaten van de Europese Unie.

Rutte wilde nog niet spreken van een Russische invasie in Oekraïne, zoals de Britse premier Boris Johnson doet. Hij is wel “bevreesd” dat het al zover is.