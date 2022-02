Steeds minder mensen halen boosterprik

Nog altijd daalt het aantal mensen dat de boosterprik tegen het coronavirus haalt. In de afgelopen week kregen bijna 65.000 mensen zo’n inenting, die de afweer tegen het coronavirus moet versterken. Dat is het laagste aantal sinds november.

Ongeveer een maand geleden werden meer dan een miljoen nieuwe boosterprikken per week gezet. In totaal hebben nu bijna 8,8 miljoen volwassenen een oppepprik gehaald. Dat is 61,5 procent van alle Nederlanders van 18 jaar en ouder. De opkomst is het hoogst onder mensen van 66 jaar en ouder. Van hen heeft meer dan 80 procent de boosterprik gekregen. De vaccinatiegraad onder jonge volwassenen is bijna 40 procent.

Iets meer dan 4400 mensen hebben in de afgelopen week besloten om alsnog de eerste prik te halen, meer dan een jaar na het begin van de vaccinaties. Dat is het laagste aantal nieuwe eerste prikken ooit. Verder kregen ruim 5800 mensen een tweede prik.